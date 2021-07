Morten Gjerskov (i midten), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde ved rejsegildet på Hyrdehøj Plejecenter . Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Formand om Bernadottegården: Merete taler mod bedre vidende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand om Bernadottegården: Merete taler mod bedre vidende

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 14:27 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Merete Dea Larsen (DF) taler imod bedre vidende, når hun i Roskilde Avis, kritiserer forvaltningen og borgmesteren for at have tvunget Bernadottegården til afskedigelser for at gennemføre de besparelser, der er vedtaget i kommunens budget.

Sådan siger formanden for byrådets Sundheds- og Omsorgsudvalg Morten Gjerskov (S) efter at have undersøgt sagen nærmere.

- Problemet er opstået, fordi en række funktioner omkring genoptræning er flyttet fra Bernadottegården ud til kommunens nye plejecenter ved Hyrdehøj.

- Derfor modtager Bernadottegården ikke længere betaling fra kommunen til at udføre disse funktioner, men det havde den lokale ledelse ikke rigtig været opmærksom på - måske pga. alle de ekstra opgaver omkring corona, siger Gjerskov.

- Når det er sagt, så håber jeg, at Bernadottegården efter at have fået rettet sin økonomi atter får ansat nogle af de 'måltids-værter', som nu er blevet afskediget. Det er en meget vigtig funktion, som byrådet fik indført for nogle år siden, forklarer udvalgsformanden.