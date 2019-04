Henrik Ørnebjerg, formand for Værebro Kanoklub, er ikke alt for glad. Kystsikringsprojektet ved Jyllinge Nordmark er gået i stå, og broen ved byggepladsen er så lav, at kano- og kajakfolket ikke kan sejle ud i fjorden. Formanden frygter, at sæsonen er ødelagt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Formand frygter sæsonen: Kystsikring spærrer kanoklub inde

Nu melder sig den lokale kano og kajakklub Værebro Kanoklub sig med et helt lavpraktisk spørgsmål, som mest kan koges ned til: »Hvordan skal vi kunne ro ud i Roskilde Fjord, når den midlertidige bro ved slusebyggeriet er så lav, at vi ikke kan komme under?«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her