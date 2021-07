Formanden for Roskilde Kulturskoles bestyrelse Nijs Jan Duijm mener, at byrådet er ved at pine livet langsomt ud af kulturskolen. Billedet er fra generalprøven til forestillingen »Hyprose«, som Kulturskolen opførte i 2018. Foto: Jens Wollesen Foto: Kenn Thomsen

Formand: Skole bliver presset af 15 år gammel fejl

Roskilde - 15. juli 2021

Formanden for bestyrelsen i Roskilde Kulturskole forsøger nu at få byrådet til at råde bod på en skævhed, der ifølge hans opfattelse har været med til at udpine Kulturskolen økonomisk i 15 år.

Kulturskolen er i forvejen trængt af gæld og de senere års grønthøsterbesparelser, og i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år gjorde skolen opmærksom på, at den end ikke kunne tilbyde klaverundervisning længere, fordi der ikke var råd til at anskaffe nye instrumenter, herunder klaver.

Hænger på udgifter

Den økonomiske spændetrøje hænger dog ifølge bestyrelsesformand Nijs Jan Duijm også sammen med, at skolen lige siden kommunesammenlægningen har hængt på it-udgifter, som aldrig har ført til opskrivning af budgettet - udgifter, der inden sammenlægningen allerede lå ude i de institutioner, som lå i den gamle Roskilde Kommune, hvorfor disse institutioner »altid« har haft dem med i budgetterne.

- Det er væsentlige beløb for os. Brug af it er jo uundgåelig, og blot for at oprette en konto i kommunens system, koster det os hurtigt 5000 kroner, og vi har en del medarbejdere, som kun er ansat i ganske få timer, og som vi stadig skal betale licenser osv. for, siger Nijs Jan Duijm.

- Det har været et voksende problem gennem årene, og det skyldes, at da kommunerne blev lagt sammen, så man kun på harmonisering i forhold til, hvad brugerne skulle betale, og ikke på institutionerne. Jeg mener bestemt ikke, at Den Musiske Skole får for meget, men jeg oplever, at vi er dårligere stillet på Kulturskolen, og vi er lidt usikre på, om der er en fair fordeling mellem de to skoler, tilføjer Nijs Jan Duijm.

Udpines langsomt

Han mener, at kommunen overordnet bør overveje, om den bør afsætte flere penge til kultur, når Roskilde brander sig som en kulturby, og hvis der ikke kommer flere penge til kulturen, så han gerne, at den kommunale forvaltning fordelte pengene på en mere fair måde.

Som Nijs Jan Duijm ser det, er byrådet i gang med langsomt at pine livet ud af kulturskolen.

- Det går ned ad bakke. Hvis en kulturskole skal kunne holde sig levedygtig, kræver det, at man kan tilbyde nogle valgmuligheder, og på et tidspunkt er der undervisning, som vi ikke længere kan tilbyde. Hvor grænsen går, ved jeg ikke, men det bliver utroligt svært, siger Nijs Jan Duijm.

