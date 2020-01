Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget, vil bedre hjælp til tvangsoverspisere, som lige nu er hjemløse i sundhedssystemet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Formand: Overspisere lades i stikken af systemet

Roskilde - 26. januar 2020 kl. 09:17 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det dur ikke, at patienter bliver efterladt på herrens mark, fordi deres sygdom havner mellem flere stole i systemet, siger socialudvalgsformand Bent Jørgensen (V).

Det gør han på baggrund af historien om Brian Stausholm, der ikke kan komme i behandling, selvom ingen er i tvivl om, at han lider af tvangsoverspisning i svær grad (BED).

Alligevel har Roskilde Kommune slået fast, at de ikke kan tilbyde ham behandling, men kun socialpædagogisk støtte.

Ankestyrelsen har over for Roskilde Kommune klart afvist, at kommunen kan bevilge det private behandlingstilbud, Brian Stausholm ser som sin eneste mulighed for regulær behandling.

Årsagen er, at sundhedssektoren - det vil sige Region Sjælland - slet ikke tilbyder den type BED-behandling, og derfor kan kommunen heller ikke bevilge den. Lidelsen er blevet accepteret som diagnose i 2019, men retten til behandling bliver først implementeret i 2022.

Ingens ansvar Det barokke er, at ingen betvivler, at Brian Stausholms lidelse er behandlingskrævende.

Ifølge Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget, kan kommunen ikke gøre andet end at afvise Brian Stausholms ønske om behandling, selvom han slet ikke kan afvise, at det er den rigtige behandling.

- Jeg synes principielt, der er noget forkert i vores system med den her type sygdomme. Alle anerkender, at manden har et behandlingsbehov, men der er ingen tovholder på, om det er kommunen, hans egen læge eller regionen, der skal guide ham igennem, siger Bent Jørgensen.

Op i systemet Han har taget sagen op med beskæftigelses- og socialudvalget. Her var der opbakning til at gå videre til Sundhedsstyrelsen for at skubbe til en løsning på, at borgere med overspisning reelt havner i et ingenmandsland uden klare retningslinjer for, hvor de hører til.

I brevet til Sundhedsstyrelsen beder Roskilde Kommune om bekræftelse på, at behandlingen af BED hører under sundhedssektoren, og at det derfor er regionens ansvar at sørge for behandling.

- Jeg kan bare se, at det ikke er rimeligt, at man ikke kan få en entydig afklaring af, hvem der har hånd i hanke med det her. Hvem er det egentlig, der har ansvar for, at den borger bliver ført sikkert i havn? Jeg kan se, at der med den type diagnoser er en risiko for, at borgeren bliver kastebold i systemet, og det skal vi have gjort op med, siger Bent Jørgensen.

Han så gerne, at Roskilde Kommune selv kunne gøre mere i den slags sager.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi som kommune havde lidt flere kræfter, så vi kunne tage teten og måske i samarbejde med egen læge vurdere, hvad der er relevant, og så kunne kommunen bevilge en behandling, siger Bent Jørgensen.

