Formand: Nu må de snart få styr på bus 217

Roskilde - 21. februar 2018 kl. 19:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I lørdagens udgave af DAGBLADET kunne man læse om to bus-kunder på rute 217, som begge oplever så uregelmæssig en busforbindelse, at de har opgivet bussen som det transportmiddel, der skulle fragte dem frem og tilbage de syv kilometer fra Gundsømagle til Veksø Station.

Brugerne føler sig overbeviste om, at problemerne opstod, da Egedal Kommune fik lov at bruge netop bussen fra rute 217 til at køre videre som rute 163 fra Veksø over land til Måløv.

Den konklusion bakkes op af landsbyrådsformand i Gundsømagle, Palle Gram.

- Det lyder rigtig meget som en god forklaring i mine ører, og vi har brug for den bus. Det er den, som forbinder byen til et fornuftigt sted på tognettet siger han.

I landsbyrådet har man gentagne gange diskuteret netop rute 217.

- Min holdning er, at bussen ville få flere passagerer, hvis den kørte med halvtimes drift om morgenen og om eftermiddagen, hvor behovet er absolut størst. Og så med en sen afgang om aftenen, så dem, der besøger vores by, rent faktisk kan være på besøg om aftenen, siger Palle Gram.

- Så kunne vi måske godt undvære et par af de meget tyndt besatte afgange midt på dagen. Ved at lave den ændring, så kunne vi måske også tynde ud i den massive brug af den alt, alt for lille p-plads til biler på sydsiden af Veksø Station. Her holder folk jo mange spændende steder med deres biler. Det viser mig, at de gerne vil toget, men ikke stoler på bussen, siger han og slutter:

- Det er godt, at folk råber op. Vi må håbe, at Movia lytter, siger han.

Det er endnu ikke lykkedes DAGBLADET at få et interview med en ansvarlig fra Movia, for at høre deres holdning til om forsinkelserne på rute 217 skyldes, at bussen nu også bruges som rute 163.

Indtil videre er avisens henvendelser strandet i Movias presseafdeling.