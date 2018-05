Roskilde Kulturforening afviser, at der har været stemt dørklokker for at samle ind til den nye moské i Allehelgensgade. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Moskéen er kun betalt af medlemmerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Moskéen er kun betalt af medlemmerne

Roskilde - 12. maj 2018 kl. 10:15 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 millioner kroner har det kostet at bygge den nye Ayasofya Moské i Roskilde, som blev indviet Kristi himmelfartsdag. Det er moskéens medlemmer, der betaler for moskéen, omend en del af beløbet er lånt via Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse.

Læs også: Helvede for en sorthåret ateist at bo blandt muslimer

Roskilde Kulturforenings formand, Tuncay Yilmaz, afviser, at der også er samlet ind ved at stemme dørklokker blandt personer med mellemøstligt klingende navne.

- Vi samler kun ind via vores medlemmer. Vi har ikke været ude at ringe på døre, siger han.

Han forklarer, at alle moskéens medlemmer forventes at bidrage til moskéen med to rater á henholdvis 5000 og 6000 kroner. Der er dog kommet bidrag fra andre end medlemmerne, men de er indleveret på egen hånd og ikke ved en indsamling. På den måde er der samlet 13 millioner kroner ind, mens de sidste syv millioner er lånt og bliver afdraget med 82.000 kroner hver måned.

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse kautionerer for lånet, men Tuncay Yilmaz og 47 andre medlemmer af Roskilde Kulturforening kautionerer over for stiftelsen, der hører under den tyrkiske regerings religionsministerium, Diyanet.

- Jeg er 100 procent tryg ved, at det kun er vores medlemmer, der har finansieret denne her moské. Den tyrkiske stat betaler kun for udsending af imamen og hans løn, siger Tuncay Yilmaz.

Selvom moskéen er finansieret af medlemmerne, er alle velkomne til at benytte moskéen, tilføjer formanden.

relaterede artikler

Video og billeder: Ny moské indviet 10. maj 2018 kl. 14:20