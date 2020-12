Formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov (K) glæder sig over en ny enstemmig erhvervs-politik og god beskæftigelse i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Formand Lindskov glæder sig over: Enighed om en effektiv erhvervspolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand Lindskov glæder sig over: Enighed om en effektiv erhvervspolitik

Roskilde - 28. december 2020 kl. 04:36 Kontakt redaktionen

Da byrådet på sit sidste møde i 2020 vedtog en ny Erhvervs- og Vækstpoliti for Roskilde Kommune, kunne formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov glæde sig over effektive resultater.

- Vi har haft et meget grundigt arbejde, hvor de forskellige erhvervsorganisationer samt den lokale fagbevægelse er blevet hørt. Det er et godt tegn, at både de politiske partier samt erhvervs- og lønmodtagerorganisationer nu er nået frem til et fælles mål, forklarede han.

Ifølge Lindskov er den nu vedtagne erhvervs-strategi mere realistisk for Roskilde, både når det gælder ambitioner og muligheder.

En god spredning

Erhvervsudvalgets formand fremhævede især, at Roskilde har klaret sig så god under coronaen, fordi kommunen har et meget alsidigt erhvervsliv - og ikke er afhængig af enkelte store virksomheder indenfor et bestemt område.

- Med denne gode spredning på alle brancher, er vi mindre sårbare, når der kommer sådan en krise.

- I Roskilde er vi igen nede omkring en ledighedsprocent omkring 4, og på nuværende tidspunkt er der blevet skabt i omegnen af 1000 nye fuldtidsstillinger i Roskilde Kommune gennem 2020, kunne Lindskov berette.

- Derfor baserer vi heller ikke vores vækst-politik på at udvælge et par enkelte brancher for så at satse det hele på disse områder.

Roskilde har i stedet udpeget fem såkaldte fokus-områder: Iværksættere, detailhandel, industri 4.0, turisme og grøn omstilling.

Ren industri

Lindskov roste specielt Dansk Industri for at være kommet med et positivt bidrag om, at der fortsat kan være plads til fremstillings-virksomheder i Roskilde, fordi disse nu ikke længere er præget af hverken rygende skorstene eller dårligt miljø.

Samtidig skal Roskildes erhvervspolitik leve op til en række overordnede mål:

Ligestilling mellem kønnene, anstændige jobs og økonomisk vækst, industri innovation og infrastruktur samt ansvarligt forbrug og produktion.

Den enstemmige erhvervspolitik er blevet formuleret af en redaktion, der var sammensat af Rune Tarnø fra Erhvervsforum, Torben Stevold fra Roskilde Handel sammen med byrådsmedlem Camilla Vilby-Mokvist (S) og Lars Lindskov.

Kommunens erhvervschef Jens Thornsen har været pennefører i arbejdet med at udforme den fælles erhvervspolitik.