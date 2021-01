Formand Jan glad for: En S-tærk kandidatliste

- Vi får en stærk liste med mange gode kandidater og ligelig kønsfordeling, siger partiformand Jan Hjort, efter at det nu er klart, hvem der stiller op for Roskildes socialdemokratiske regeringsparti til efterårets kommunevalg.

- Jeg er særlig glad for, at vi har lige mange kvinder og mænd blandt kandidater, og samtidig er der også en fordeling over hele kommunen. Vi har fået mange dygtige nye kandidater, som jeg alle har haft mulighed for at tale personligt med, siger Jan Hjort.