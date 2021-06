Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, er bestemt ikke tilfreds med det, der er sket i sagen med Per Magnussens mor. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Formand: - Det her er i den grad på den forkerte side af, hvad vi skal kunne levere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Formand: - Det her er i den grad på den forkerte side af, hvad vi skal kunne levere

Roskilde - 12. juni 2021 kl. 10:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Formand for sundheds- og omsorgsudvalget, Morten Gjerskov (S), er ikke tvivl om, at der er begået fejl i sagen om plejen af Per Magnussens mor, Jytte Magnussen. Morten Gjerskov fik præsenteret Per Magnussens udlægning af sagen, og et døgn senere var han klar til at udtale sig.

Og formanden er klar i spyttet:

- Det her er i den grad på den forkerte side af, hvad vores ældre skal kunne forvente, at vi kan levere. Det er absolut ikke sådan, det skal være i Roskilde, og det bliver der gjort noget ved. Der er allerede blevet gjort noget ved det, siger Morten Gjerskov uden at gå i yderligere detaljer med, hvad det så er, der er blevet gjort.

- Vores ledelse er blevet gjort opmærksom på sagen og har handlet på den. Jeg er helt tryg ved, at vores ledelse i hjemmeplejen takler sagen, som den bør, siger han.

Skal kunne klage Morten Gjerskov understreger, at man naturligvis skal kunne klage over den pleje, man modtager, uden at man som borger eller pårørende behøver frygte, at man bliver konfronteret med klagen.

- Vi gør rigtig meget ud af det, vi kalder klagedreven innovation. Vi har brug for, at folk kommer til os og fortæller, hvis der er noget, som ikke er i orden. Det er sådan, vi arbejder for at blive bedre, siger han.

Er I sikre på, at hjemmeplejeren har haft tilstrækkelig let ved at gå til en leder og bede om hjælp og assistance i den konkrete sag?

- Det er min klare opfattelse, at vores gode folk i hjemmeplejen godt ved, hvor de skal henvende sig, hvis der er udfordringer med en borger, som de har brug for hjælp til at løse.

Inviterer til møde Morten Gjerskov vil rigtig gerne invitere Per Magnussen til et møde med ledelsen og forvaltningen for, at de kan få hans bud på plejen af hans nu afdøde mor.

- Når noget er gået galt, som det er her, så skal vi jo forsøge at lære af det, så meget vi kan, siger Morten Gjerskov, som også bider mærke i, at Per Magnussen understreger, at langt de fleste af hjemmehjælperne gør et godt job.

- Det er derfor, det er så forbandet, når nogen så oplever det, som vi ser her. Der er mange opgaver for vores medarbejdere, og vi hjælper rigtig mange borgere, som er i en krise i deres liv, hvor der er vigtige funktioner i deres krop, som ikke fungerer, og de situationer skal vi bare være virkelig dygtige til at håndtere, for de ældre skal kunne regne med, at de får en god og tryg behandling, når de har brug for Roskilde Kommune, siger Morten Gjerskov.

relaterede artikler

Formand: Det er vigtigt vi lærer af fejlene 07. januar 2021 kl. 14:13

Omsorgssvigt: Klager over plejecentre der får topkarakter ved tilsyn 07. januar 2021 kl. 14:05

Socialdirektør svarer på kritik af plejecenter 13. juli 2020 kl. 17:20