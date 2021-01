Formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal.

Formand Anne fylder 70

Onsdag den 20. januar fylder den mangeårige formand for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal 70 år. Med sin store indsats og gennemslagskraft har hun i høj grad været med til at sikre den demokratiske og folkevalgte indflydelse på, hvad der foregår i Roskilde Domkirke.

På et tidspunkt forsøgte nogle at køre den skrappe formand ud på et sidespor, men efter en periode vendte hun tilbage igen stærkere end nogensinde.