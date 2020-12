Se billedserie Ane Laursen ønsker et stærkt SF som en del af et fortsat rødt flertal i Roskilde.

Formand Ane glæder sig: På vej op med SF

Roskilde - 06. december 2020 kl. 06:54 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

Formanden for SF i Roskilde Ane Laursen går og glæder sig over, at partiet nu atter er i fremgang efter sin store nedtur for år tilbage oven på 'regeringsdeltagelse' og det politiske overgreb på lærernes arbejdsforhold.

- Men vi skal ikke tage glæderne på forskud, så jeg vil gerne se det, før jeg tror det. I min tid som medlem af SF har jeg jo allerede set nogle fine opture og store nedture, forklarer hun.

- Nu nytter det jo heller ikke så meget, hvis SF isoleret set får stor fremgang, og vi alligevel får borgerligt flertal. Så kan vi ikke bruge denne fremgang til ret meget.

- Derfor håber vi på et godt resultat for SF og fortsat 'rødt flertal' i Roskilde. På den måde kan vi få indflydelse og trække kommunen i den retning, som vi ønsker, f.eks. når det gælder en ordentlig bemanding i børne-institutionerne.

Et stort parti Tidligere har SF også haft mange mandater og stor indflydelse i Roskilde, da formanden for Malernes Fagforening Tonni Nielsen og senere Henrik Stougaard stod i spidsen.

Ved valget i 2009 blev SF faktisk Roskildes næststørste parti og fik valgt hele syv medlemmer af byrådet, men regerings-deltagelsen fra 2011 med indgrebet mod lærerne og salget af DONG som nogle af de værste punkter, ødelagde meget.

Derfor blev det kun til én plads ved det efterfølgende valg i 2013 og på ny i 2017. Men ved det seneste folketingsvalg i 2019 fordoblede SF sit stemmetal i Roskilde til over 10 pct.

Nu kan man ikke umiddelbart overføre folketingsvalgets resultater til kommunevalg, men 2-3 pladser i byrådet fra 2022 er absolut realistisk. Det bliver i så fald de to nuværende medlemmer Tina Boel og Torben Jørgensen. Sidstnævnte er i denne periode kommet over fra Socialdemokratiet, som han mente var kommet for langt til højre.

Kulturen er vigtig Efter at Ane Laursen i 2013 flyttede til Roskilde, lagde hun først mærke til den flotte natur ved fjord og skov, som det efter hendes mening nu gælder om at passe godt på. Samt den store rolle, som kulturlivet spiller i byen.

- Roskilde prioriterer både de kulturelle organisationer og sportens foreninger meget højt. Denne satsning på frivillighed giver mange positive resultater - og kan også hindre forskellige problemer i at blive for store.

- Jeg synes f.eks., det har været modigt, at kommunen har satset så stærkt på Musicon, og nu giver det jo også resultater derude.

- Vi bor i en god by, der har sin egen identitet - og ikke bare er en del af Storkøbenhavn. Det giver både stolthed og selvstændighed. Samtidig har der også været kræfter til at gøre noget for en social balance, men det kan nu også blive bedre på en række områder.

Da Ane Laursen som ung kom ind i SFU og SF var det pga. to hovedpunkter.

- Jeg ønsker en bedre indsats for miljøet, så vi får gjort noget imod klima-forandringerne. Samtidig ønsker jeg også en større social retfærdighed, end vi har set gennem en årrække. Her passede SF bedst ind for mig, beretter hun.

Den prioritering er stadig lige vigtig for hende og SF.

Navn Ane Laursen

Født 1982 og opvokset i Albertslund.

Uddannet økonom (cand.polit.) fra Københavns Universitet.

Har haft forskellige stillinger bl.a. i Undervisningsministeriet.

Arbejder nu som økonomikoordinator på børneområdet i Frederikssund Kommune.

Har siden 2013 boet med familien i Vor Frue.

Meldte sig ind hos SFU i 2001.

Formand for SF-Roskilde i 2017.