Bo Viktor Jensen, formand for FOA Roskilde, var tæt på at få Dennis Kristensen til at tale ved en stor demonstration på fredag i Roskilde. Nu er han med sikkerhed optaget i forligsinstitutionen, så der må sadles om. Her ses FOA-forhandleren (th.) ved en demonstration lørdag i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Forligs-cirkus tager pusten fra lokale fagforeninger

- Jeg har bestilt lockout-lokaler til flere tusinde mennesker, og hver gang skal jeg udsætte. Man mister pusten lidt, for man er helt oppe at ringe, og så er det igen udsat. Det er lidt svært, og jeg kan godt mærke, at det er lidt irriterende, at vi ikke kan få det afgjort, siger Bo Viktor Jensen, formand for FOA Roskilde og for LO Roskilde.