Forlænget julehandel: Så tidligt skal julelysene op

Roskilde - 06. maj 2021 kl. 15:38 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskildes julebelysning kommer tidligere op i år fra midten af november, for at få en forlænget julehandel, hvor mange af butikkerne kan hente en pæn del af årets omsætning.

Sådan fortæller den nye citymanager i Roskilde Henrik Peter Reisby, hvis løn betales af kommunen for at koordinere indsatsen fra byens handels- og kulturliv.

Allerede nu til 1. maj er Roskilde Handel sammen med andre lokale partnere godt i gang med at planlægge begivenhederne i slutningen af året.

- Vi har fået en helt anderledes arbejdsro i forberedelserne, efter at byrådets erhvervsudvalg nu økonomisk sikrer julebelysningen. Så bliver der ikke længere panik eller ballade om, hvilke butikker der betaler eller ej, forklarer han.

Vil undgå black pause Ideen med at tænde juletræ og den flotte udsmykning i gaderne et par uger før er selvfølgelig også at øge omsætningen i Roskilde, når det bliver mere spændende at besøge byen.

Nu bliver julehandelen skudt i gang med 'black friday' og foregår frem til højtiden. I de tidligere år var der stor omsætning på de dage, hvor man efter amerikansk opskrift skulle komme med nogle knald-tilbud.

Så lå det hele meget stille et par uger, og først derefter kom der så langtsomt gang i den normale julehandel.

- Vi forbereder flere initiativer, der skal gøre Roskilde så spændende, at folk kommer her til fra en stor del af Sjælland, fortæller Reisby.

En ny forståelse Som ung var han selv som fjerde generation i familien HP Nielsen med til at drive butikken 'Inspiration' (nu Imerco), som siden blev solgt til en kapitalfond.

- Dengang gad kommunen ikke rigtigt høre på, hvad vi sagde, selv om detailhandel var det vigtigste private erhverv i Roskilde. Men nu har det hele fået en anden lyd.

- Jeg mærker en helt ny forståelse samt en samarbejdsvilje, lige fra borgmesteren til alle afdelinger af administrationen. Alle er klar over, hvad det betyder, at Roskilde kan bevare sin position som Sjællands største handelsby.

- Men det har vi også brug for oven på corona-lukningen, som har været meget hård for mange af forretningerne. Nu går det godt i en stor del af butikkerne, men de kan jo ikke nå at indhente den omsætning, der blev tabt i årets første måneder, forklarer Reisby.

200 ekstra p-pladser Roskilde Handel har selv været med til at udforme de nye parkerings-regler og er særdeles godt tilfreds med resultatet.

- Vi har fået 200 ekstra pladser i Bymidten, fordi det ikke længere er praktisk muligt at holde ulovligt hele dagen. Dermed kan byens gæster lettere finde en plads.

- Samtidig har det været meget vigtigt for os, at kunderne let og praktisk hurtigt kan købe sig ekstra tid, når de først holder rundt omkring. På den måde kan de nå både at komme i butikkerne og spise på en restaurant, forklarer Henrik Peter Reisby.