Artiklen: Forlæggerens mindeord:En ære at arbejde med Lotte

Forlæggerens mindeord:En ære at arbejde med Lotte

Med hendes direkte facon, stærke briller og store begejstring for bøger og lokalhistorie især, så opmuntrede hun mange til at læse mere. Den 'smitte' ramte også mig.

Hendes indflydelse betød, at hun naturligvis måtte med i mit første Roskilde-bogprojekt, som hed "Mit Roskilde - 10 personligheder fortæller" (2011). Her blev min beundring for Lotte Fang endnu større.