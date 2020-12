Pauli Andersen har boet og spillet fodbold i Roskilde gennem en stor del af sit liv. Som journalist har han arbejdet for Roskilde Tidende, Roskilde Avis og Berlingske Tidende.

Forkert at lukke ARGO's affaldsforbrænding: Roskildes katedral gavner det globale klima

Roskilde - 25. december 2020

Når Roskildes store affaldsanlæg, Katedralen brænder europæernes affald, falder den globale udledning af drivhusgasser. Det vil Folketinget desværre lave om på.

Den er ikke til at overse. Som et markant moderne vartegn over Roskilde er den synlig på mange kilometers afstand. Den lyser op i natten og den er måske den enkelte bygning i Roskilde flest borgere har et meget tæt forhold til.

Affaldsanlægget Katedralen i Roskildes østlige udkant lægger containere og ovne til, når vi skal skille os af med resterne fra vores daglige forbrug. Når vi har afleveret affaldet, sørger selskabet ARGO, der driver det, for at mest muligt bliver genanvendt mens resten bliver brændt i anlæggets højteknologiske ovne.

Forbrændingen af restaffaldet bliver til strøm og til varme, der sendes ud i radiatorerne til de borgere, der får deres boliger opvarmet med fjernvarme. På den måde får borgere og samfund også glæde af det energiindhold, der er i affaldet.

Anlæggets ovne er så avancerede, at røgen fra dem næsten ikke rummer forurenende stoffer. En ulempe er det dog, at forbrændingen fører til udledning af CO2, en drivhusgas, der bidrager til den globale opvarmning. Det skyldes hovedsageligt affaldets indhold af plast.

Forenklet opskrift

På det seneste har et stort flertal af Folketingets partier derfor aftalt, at der skal brændes meget mindre affald på Katedralen og de 22 andre anlæg i Danmark. Den aftale skal føres ud i livet ved, at de danske forbrændingsanlæg fremover kun skal brænde danskernes affald og ikke affald fra andre lande i EU fællesskabet.

Det bliver der 30 procent mindre af de kommende år, fordi vi genbruger mere.

Når vi genbruger mere og forbrænder mindre er det isoleret set en fordel for klimaet, fordi vi så sender mindre drivhusgas ud i atmosfæren. Konsekvensen kan blive, at Argos anlæg i Roskilde skal lukke.

Ifølge Folketingets aftale, kan vi spare omgivelserne for cirka 700.000 ton CO2 i 2030, hvis Katedralen og de øvrige anlæg i Danmark kun brænder dansk affald og stopper med at brænde affald fra udlandet.

Genbrug mere, brænd mindre og gør gavn for klimaet, lyder den enkle opskrift, der skal bringe Danmark et lille skridt nærmere på målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Problemet er bare, at aftalen ikke gavner klimaet det mindste. Tværtimod vil aftalen belaste klimaet yderligere over de næste 10 til 15 år. Kun hvis klimaproblemet anskues som et lokalt dansk problem, går regnestykket op. Og deri består fejlen.

Bedre end lossepladser

Aftalen forvandler et globalt problem til et lokalt, som vi i Danmark kan lave vores eget lille regnskab for, uden at skele til, hvilke konsekvenser aftalen får for udledningen af drivhusgasser i andre lande. Til belysning af den sammenhæng er ARGO's affaldsvirksomhed med hovedsæde i Roskilde et godt eksempel.

ARGO har de seneste år gavnet såvel genanvendelsen, klimaet og energipriserne ved blandt andet at se ud over danskernes egen næsetipper og i stedet lagt til grund, at EU-landene kan arbejde sammen om at håndtere de 28 landes affald så miljø- og klimavenligt som muligt.

Filosofien er den, at ARGO med et af verdens mest avancerede forbrændingsanlæg, kan producere strøm og varme på europæisk affald i stedet for, at affaldet ligger på lossepladser rundt omkring i Europa og sender den stærke drivhusgas metan ud i omgivelserne.

Forskere på bl.a. DTU anslår på baggrund af meget grundige analyser, at det er en fordel for klimaet at danske anlæg importerer affald fra andre EU-lande de næste 10 til 15 år. Det skyldes at affaldet behandles mindre klimavenligt i de lande, Danmark importerer affaldet fra.

Med andre ord, hvis ARGO må sige farvel til import af affald, vil det være til ulempe for klimaet.

Billigere fjernvarme

Men ikke nok med det. Importen af affald til forbrænding i ARGO's ovne giver også ARGO et incitament til at genbruge mere af affaldet.

For jo mere affald, Argo kan afsætte til genbrug, jo mere plads er der i ovnene til importeret affald, og desto mere gavner det klimaet, fordi det reducerer udledningerne i udlandet.

Det betyder, at ARGO de senere år har øget andelen af affald til genbrug, samtidig med at selskabet har bidraget til lavere udledning af drivhusgasser internationalt set ved at brænde mere af deres affald.

Endelig er import også en fordel for økonomien i Argo. Udlandet betaler nemlig Argo for at brænde affaldet, fordi det er billigere for dem end at håndtere det selv. Og når Argo tjener penge på at brænde importeret affald kan selskabet sætte prisen ned på den fjernvarme, det producerer på forbrændingen.

Ren Trump-energi

I dag bidrager Argo altså til øget genbrug, bedre klima og billigere energi. Hvis Argo ikke længere - som Folketinget har aftalt - må importere affald sker det modsatte naturligvis. Dertil kommer, at aftalen, der sælges på at gavne klimaet, i virkeligheden fører til det modsatte.

Kun hvis vi i den klareste modstrid med klimakrisens globale natur, ser på den som et lokalt dansk fænomen, er Folketingets aftale en lille klimagevinst. Men i så fald kun en lille regnskabsteknisk gevinst.

Hvis vi ser bort fra, at internationalt udsyn, solidaritet og samarbejde mellem EU-lande er oplagt, når vi skal bekæmpe klimakrisen, kan vi hygge os med at nogle helt snævre danske tal passer.

Så kan vi sige med en parafrase af USAs præsident Trump: Danmark først.