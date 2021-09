Tænketanken for vandfaciliteter i Viby håber, at det kommende kommunalvalg kan få Roskilde Kommunes politikere til at begynde at tænke i retning af et friluftsbad til Viby, som dette i Herlufmagle. Foto: Esben Thoby Foto: Wollesen

Forkæmpere for friluftsbad giver ikke op

Roskilde - 08. september 2021 kl. 06:45 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Selv om Tænketanken for vandfaciliteter i Viby kunne give borgmester Tomas Breddam (S) en bunke underskrifter i forbindelse med årets høstfest den 28. august, er hverken forundersøgelse eller friluftsbad nævnt i det budgetforlig, som politikerne få dage efter høstfesten blev enige om.

- Vi havde en formodning om, at det kunne gå i den retning, men vi så et håb, og vi skubbede til politikerne, siger Anne Klein fra tænketanken og nævner, at det alligevel har været lidt af en mavepuster, at vand til Viby ikke er nævnt i budgetforliget.

- Vi ved ikke, om der blev sagt nej, eller om det bare aldrig nåede på bordet, siger Anne Klein.

Tænketanken for vandfaciliteter i Viby holder møde senere i denne måned, hvor medlemmerne skal tale om, hvordan de kommer videre nu. En ting er helt vandtæt, tænketankens medlemmer har ikke mistet gejsten.

- Vi holder vandet i luften. Nu kommer der jo et valg, siger Anne Klein og fortæller, at de har planer om at kontakte de politiske partier og høre, hvad deres holdning til en forundersøgelse og et friluftsbad er.

Så vil tænketanken give vælgerne den service at lave en tabel, så vælgerne kan se, hvem som støtter vand til Viby, og hvem som ikke gør.

- Vi talte med nogle af partierne under høstfesten og kan høre, at der er nogen, som internt i partiet ikke har besluttet sig endnu, fortæller Anne Klein.

Tænketanken for vandfaciliteter i Viby har denne sommer skiftet strategi, så i stedet for at gå efter en svømmehal er drømmen i første omgang et friluftsbad.

- De fleste, vi taler med, kan godt se, at vi er realister, men enkelte er skuffede og vil hellere have en svømmehal, siger Anne Klein og nævner, at de har kontaktet tre forskellige leverandører og fået en pris på et friluftsbad, der er omkring de 15 millioner kroner.

- Det er for den skrabede model. I Roskilde Kommunes store budget er det jo ikke meget. Og man kunne tage dem over to budgetår, siger Anne Klein.

