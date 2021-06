Den kvindelige anmelder tog dette billede af graffiti-hærværket på Skomagergade. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forgæves nattejagt efter graffitimalere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forgæves nattejagt efter graffitimalere

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 12:07 Kontakt redaktionen

I over en time var en parulje fra Midt- og Vestsjællands Politi ude i Roskildes gader for at søge efter to graffitimalere natten til torsdag.

Klokken 2.20 havde en kvinde fra sin lejlighed i Skomagergade set to unge mænd male graffiti på Irmas gitterport. Hun ringede til politiet, som straks kørte ud for at lede efter de to hætteklædte mænd.

Selvom betjentene kun havde et sparsomt signalement at gå efter, var chancen for at finde dem på de natteøde gader til stede.

Det lykkedes dog ikke, og efter mere end en time kørte patruljen til Skomagergade for at se nærmere på graffitihærværket.

Der var ganske rigtigt malet et stykke ud over det meste af gitterporten foran Irma. I politiets øjne var det dog svært at se, hvor meget af graffitien, der var frisk, eftersom der tydeligvis har været malet på porten før.

Midt- og Vestsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en anmeldelse fra Irma.

relaterede artikler