Ingeborg Buhl flyttede i 1935 ind i Roskilde Kloster, som dengang hed Roskilde adelige Jomfrukloster. Her ses klostret under koncerten med Den kongelige Livgardes Musikkorps i september 2020.

Forfatteren, der sikrede Roskilde Klosters fremtid

Det var en dramatisk situation. Man var tæt på at sælge til Roskilde Kommune, der ville indrette et bymuseum i bygningerne. At handlen aldrig blev til noget skyldtes først og fremmest én af klostrets beboere, forfatteren, historikeren og eventyreren Ingeborg Buhl.

I sommeren 1947 var Roskilde Kloster eller Roskilde Adelige Jomfrukloster, som det hed dengang, ved at blive solgt. Klostrets økonomi var helt i bund, og ejerne så ikke anden mulighed end at sælge til højestbydende.

