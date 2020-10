Anne Klein fra Viby og Lars Ahn fra Roskilde er to af forfatterne til hver deres novelle i samlingen Udenfor, der bliver præsenteret på lørdag 31. oktober foran Flensborg Bog & Idé på Stændertorvet.

Forfattere kommer ind i varmen udenfor boghandlen

Småt skal det være, når man skal forsamles, så seks af forfatteren bag novellesamlingen Udenfor, har tænkt ud af boghandlen for at holde udgivelsesreception. Receptionen bliver som bogens titel holdt udenfor. Det er på Stændertorvet foran Bog & Idé lørdag 31. oktober mellem klokken 12 og 13. Her bliver der sat stole op, så man kan sidde på rad og række med ansigtet samme vej. På den måde bliver corona-restriktionerne overholdt.