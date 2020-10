Mette Finderup går under navnet Mette Krakau Johansen, når hun den 28. oktober udgiver sin første roman "Ayas Valg". Bogen handler om 17-årige Aya, der i håndterer sin angst i hemmelighed og ved farens død pludselig står alene: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Forfatterdebut: Nu flyver mit barn sgu fra reden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfatterdebut: Nu flyver mit barn sgu fra reden

Roskilde - 25. oktober 2020 kl. 10:14 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Pegefingeren svæver over send-tasten på tastaturet. Mette Finderup er ved at sende sin roman til forlaget Forfatterskabet, men hun tøver. Hvad hvis de siger nej? Hvad nu, hvis ingen kan lide den? Når først den er sendt hænger hun på den med kommafejl og det hele. Hun har arbejdet på bogen »Ayas Valg« i godt 10 år. Nu skal den af sted.

- Da jeg endelig trykkede send, tænkte jeg: Nu flyver mit barn sgu fra reden, fortæller Mette Finderup, der nu står med sin debutroman i sine hænder.

På bogomslaget ses en ung pige. Hendes hænder er bundet med et reb, og tårerne triller ned ad kinderne. Pigen er 17-årige Aya, der i al hemmelighed lider af angst.

Må udgives under andet navn Aya bor alene med sin alkoholiserede far. Da han pludselig dør, er hun overladt til sig selv.

Hun forelsker sig i sin lærer, der gengælder forelskelsen. Da Aya får tilbudt et job i København, får hun valget mellem at flytte og starte forfra eller blive i fortiden. Deraf navnet »Ayas Valg«.

Romanen udkommer den 28. oktober. Den 7. november signerer Mette Krakau Johansen sin bog i Bog&Idé på Stændertorvet. Foto: Bogselskabet.dk

Henover bogens titel står forfatterindens navn - Mette Krakau Johansen.

Mette Finderup måtte finde sig et pseudonym, da hun deler navn med en børnebogsforfatter. Hun søgte efter et forfatternavn i sin slægt og fandt frem til Krakau Johansen.

- Jeg valgte min farfars efternavn. På den måde er min far stadig lidt med, selvom han ikke får lov at opleve bogen, siger Mette Krakau Johansen, der mistede sin far da hun selv var i slutningen af 20'erne. En begivenhed,der gav inspiration til skriveriet.

Minder om Mettes liv »Skriv om noget, du ved noget om,« var der engang en, der sagde til Mette. Det gjorde hun med »Ayas valg.«

- Angst og Ayas symptomer kender jeg til, for de er mine symptomer. Jeg kender også til at have en alkoholiseret far, siger Mette.

Da hun påbegyndte romanen for 10 år siden, havde hun ikke regnet med, at den ville læne sig så meget op ad hendes eget liv.

- Det var skræmmende at opdage, hvor meget af handlingen, der minder om mit liv, siger Mette, der har opdaget vigtigheden i at inddrage sig selv i fortællingen.

- Hvis ikke jeg har bare en smule til fælles med karaktererne, kan jeg ikke sætte mig ind i, hvordan de har det, eller hvorfor de gør, som de gør. Jeg er nok nødt til at have mig selv med.

I bogen bor Aya i en provinsby et sted vest for Ringsted. Det er lidt mudret, hvor det præcis er, men det bygger på byer, som Mette Krakau Johansen selv har kendt. - Ligesom Aya, skulle jeg ikke blive i den by, hvor jeg er vokset op, siger Mette, der har boet i Roskilde de sidste seks år. Her har hun fundet sig til rette, for her er stille og roligt, men tæt på København. Foto: Kim Rasmussen

Bogen for de angstramte Mette Krakau Johansen forestiller sig, hvordan hun går ned ad gaden og ser folk købe hendes bog og gå med den under armen.

Hun har dog ingen forventning om at blive »hende den store, lokale forfatter fra Roskilde«.

- Jeg har bare skrevet den, fordi jeg ikke kunne lade være. Og fordi jeg altid gerne har villet udgive en bog, siger Mette, der håber at fortællingen kan hjælpe andre.

- Jeg håber bogen er for de unge piger, der har oplevet hvor begrænsende og kvælende angst kan være. Og for alle andre, der kan relatere til det eller at have alkoholiserede forældre. Jeg håber, de læser den og tænker: hvis Aya kan nå derhen, så kan jeg også.

Bogen vil også være for dem med hang til en god kærlighedshistorie med en del problematikker, mener Mette.

Slutningen er svær Det var svært for Mette Krakau Johansen at afslutte »Ayas Valg«.

- Man skal kunne mærke i maven, hvor den skal slutte. Flere gange har jeg tænkt, at den var færdig, men så har jeg læst i den igen og tænkt: Nej, den skal ikke slutte her, siger hun.

Fortællingen om Aya er nu afsluttet og ender godt, mener Mette.

- Aya ender et sted, som jeg ikke havde forventet, men det er det bedste sted, jeg kunne placere hende.

- Slutningen er rigtig svær, og det er svært at give slip, siger Mette, og det var også derfor hun engang sad med fingeren svævende over send-tasten. Bogen er et ti-årigt projekt og lidt som et barn for hende.

- Jeg har passet og plejet den som en lille fugleunge. Så det er stort. Det er rigtig stort.

Der er bogsignering med Mette Krakau Johansen i Bog&Idé lørdag den 7. november klokken 11-12.

Mette Krakau Johansen valgte at udgive sin bog på forlaget Fofatterskabet.dk som medudgiver. Det vil sige, at hun biddrager med betalingen for udgivelsen, men også får mere medbestemmelse, end hvis hun var "gået den traditionelle vej". Forfatterselskabet er ejet af tvillingerne Morten og Søren Ellemose. - Jeg turde betro mit værk til Morten og Søren. Jeg valgte dem, fordi jeg gerne ville have fingrene med i maskinrummet, siger Mette Krakau Johansen.Foto: Kim Rasmussen