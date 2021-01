Forfatter optrevlede fortiden og skrev om sin opvækst i Roskilde

I 2018 besluttede Louise Winther sig for at skrive den roman, der havde rumsteret i tyve år. Men at skrive om sin barndom, viste sig at være hårdere, end hun havde regnet med. - Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg retraumatiserede mig selv i forhold til mobbetemaet fra folkeskolen. Det chokerede mig lidt, for jeg er trods alt blev 57 år i mellemtiden. Foto: Jonas Thy Østengaard.