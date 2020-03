Lone Lamp Møller har valgt at lægge opskrifterne fra sin kogebog »Look Cook Eat« ud på Facebook for at hjælpe børnefamilierne.

Forfatter kommer børnefamilier til undsætning med gratis opskrifter

Roskilde - 25. marts 2020 kl. 13:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forfatteren og tegneren Lone Lamp Møller fra Roskilde udgav i 2014 kogebogen »Look cook eat - den ultimative survivalguide til køkkenet«, der henvendte sig til børn og unge og andre nybegyndere i køkkenet. Bogen er udsolgt fra forlaget, men nu har hun besluttet at gøre alle 20 opskrifter tilgængelige for alle. På facebooksiden »Look Cook Eat« ligger der allerede fire tegnede opskrifter fra bogen, og hver dag frem til den 13. april vil der blive lagt en ny opskrift op.

Lone Lamp Møller har valgt at gøre det i kølvandet på beslutningen om at forlænge perioden, hvor folk opfordres til at holde sig hjemme, til 2. påskedag, den 13. april.

- Det sætter mange familier i en vanskelig situation de næste tre uger. Hvordan får man børnepasning, hjemmearbejde, madlavning til at gå op i en højere enhed? Det kan være fristende at kaste sig over frysepizzaen eller andre færdigretter, men hvorfor ikke bruge de næste par uger til at inddrage børnene i madlavningen? Det behøver ikke at være så vanskeligt. Det hele afhænger af gode opskrifter, der er til at forstå. Nemme at gå til, og retter der tiltaler børnene. Så er grunden lagt til en sjov aktivitet, som børnene gerne vil deltage i. Det behøver ikke tage længere tid end at varme en pizza i ovnen! Og børnene lærer en kompetence, som de har glæde af resten af livet, siger hun.

Forsiden til Lone Lamp Møllers kogebog, hvis

opskrifter hun nu gør tilgængelig på Facebook.



De tegnede opskrifter giver et godt overblik over processen, og man kan se trin for trin, hvad der skal gøres. Alle børn kan være med, uanset alder. Råvarerne kan findes i ethvert supermarked, og de fleste kan man have på lager. Det gør, at man kan begrænse sine indkøb. Det er stadig muligt at købe bogen af forfatteren, som sælger den for 130 kroner frem til den 13. april.