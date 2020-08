Forfatter hurtigt ude med nyt om Helene

Vi er i sommeren 1944, hvor hovedpersonen Helene stort set er holdt op med at komme på universitetet, fordi arbejdet i modstandsgruppen tager al hendes tid. Meget tyder på, at der er en stikker iblandt dem, og Helene er under mistanke. Hun vil gerne stoppe det illegale modstandsarbejde, men er bange for, at hun i givet fald vil blive yderligere mistænkt. Kærligheden til den tyske soldat, Johan, som modstandsgruppen under ingen omstændigheder må kende noget til, gør livet endnu vanskeligere. »Helenes Befrielse« er beskrevet som en levende og varm fortælling om en ung kvindes livsvilkår, udfordringer med kærligheden og overlevelse i et Danmark, der er presset af den tyske besættelsesmagt og præget af en mandsdomineret hverdag.