Forfatter gør bog med sundhedstips gratis

I disse tider, hvor stort set alle er henvist til at sidde derhjemme, kan det være svært at holde vægten nede.

Bogen udkom oprindeligt i 2017 og prøver med humor at trænge igennem til den gruppe, især mænd, som tilsyneladende er immune over for alskens advarsler og opfordringer til at leve sundere.