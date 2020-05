Flere initiativer skal skabe røgfrie miljøer, når børn og unge er til foreningsaktiviteter eller idræt. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Foreninger og idrætsanlæg går mod en røgfri fremtid

Roskilde - 15. maj 2020 kl. 15:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stigning af unge på landsplan, som begynder at ryge, får nu kultur- og idrætsudvalget til at sætte ind og skabe tobaksfriemiljøer, når børn og unge kommer i foreningslivet og på de kommunale anlæg.

Kultur- og idrætsudvalget har bedt folkeoplysningsudvalget om at komme med nogle forslag til initiativer, der kan fremme sundhed og trivsel i de folkeoplysende foreninger med særligt henblik på nedbringelse af rygning i foreningslivet.

- Vi har drøftet rygning tidligere, men bad om, at folkeoplysningsudvalget skulle kigge på det, fortæller formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) og nævner, at hvis der bliver lavet oplysningsarbejde nu, så har de 13-15 årige nogle værktøjer med sig, når de begynder at blive fristet til eksempelvis rygning.

- Det er godt at have bagage med, at det ikke er sundt og så videre, siger Claus Larsen og oplyser, at udvalget har godkendt folkeoplysningsudvalgets forslag.

Røgfrie foreninger

Det betyder, at to-tre foreninger inviteres til at være røgfrie foreninger.

Det er foreningerne, som er eksperter, og som bedst ved hvilke metoder, strategier og tiltag mod et røgfrit miljø, der vil give mening i foreningslivet.

Rollemodel-foreningerne får sparring og støtte fra DGI og eventuelt fra Kræftens Bekæmpelse i en aftalt periode.

- Så kan vi måske få nogle erfaringer, som vi kan arbejde videre med, siger Claus Larsen.

Derudover vil der blive oprettet en pris på 5000 kroner til »Årets røgfri forening« ved Frivillig Fredag for at skabe opmærksomhed omkring røgfrie miljøer i foreningslivet. Prisen bliver finansieret af Start- og Udviklingspuljen.

Folkeoplysningsudvalget har desuden foreslået, at Start- og Udviklingspuljen understøtter initiativer og partnerskabssamarbejder, som har til formål at nedbringe rygning og/eller sikre røgfrie miljøer i foreningslivet.

Arbejdstid uden smøger

Forvaltningen er også blevet sat til at udarbejde et forslag til kultur- og idrætsudvalgets møde den 9. september om, hvordan børn og unge møder tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg.

Da børn og unge møder voksne og medarbejdere, der gerne skal agere rollemodeller, skal det samtidig indgå, hvordan der kan indføres tobaksfri arbejdstid for medarbejderne.

- Det handler lige så meget om, at medarbejderne ikke skal smøge den i børn og unges selskab, siger Claus Larsen og forklarer, at det er en længere proces, som skal behandles i henhold til reglerne i rammeaftalen og den lokale medarbejder-aftale.

Det skyldes, at tobaksfri miljøer for alle vil indebære en skærpelse af rygepolitikken for medarbejdere i Roskilde Kommune.

I dag er det tilladt at ryge udendørs på lokalt anviste steder eller uden for matriklen. Det vil ikke være en mulighed ved tobaksfri arbejdstid.

