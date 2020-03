Roskilde Skiklub har ikke åbnet for tilmelding til deres Skiburger-bod endnu, men regner ikke med at få problemer med at få frivillige nok. Ikke kun på grund af den udsolgte festival, men også fordi de har fået skåret i antallet af frivilligarmbånd. Foto: Anders Ole Olsen

Foreninger kan være kræsne med frivillige på Roskilde Festival

For år tilbage kæmpede de lokale foreninger med at få frivillige nok til at dække deres opgaver på Roskilde Festival. I dag er situationen vendt om, så folk nærmest må kappes om at få en tjans på 24 eller 32 frivilligtimer for at komme med på den allerede udsolgte festival.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her