Foreninger kan søge om 10.000 kr. i støtte - men kun hvis de bor i Roskilde by

Roskilde - 13. august 2020 kl. 16:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til den 10. september kan foreninger og aktiviteter i Roskilde søge om en donation på 10.000 kroner fra det andelsejede energi- og fibernetselskab SEAS-NVE. Det eneste krav er, at aktiviteten eller foreningen skal være med til at styrke sammenhængskraften og fællesskabet, og at foreningen eller aktiviteten foregår i Cerius' forsyningsområde.

Cerius er SEAS-NVEs netselskab, som primært dækker Syd- og Vestsjælland samt Lolland-Falster, men også har kunder i Roskilde. Det er dog kun selve Roskilde by, som Cerius dækker, så hvis man hører til Himmelev, Trekroner, Svogerslev, Vindinge og Vor Frue, er der ikke mulighed for at søge. Det er ikke engang hele Roskilde by, som kan være med. For eksempel er alt øst for Netto på Københavnsvej heller ikke en del af Cerius' område.

Blandt de tidligere modtagere i Roskilde er Repair Café på Musicon, der hjælper alle interesserede med at fikse ting, der alternativt skulle være smidt ud.

- Da vi åbnede caféen, kunne vi hurtigt se, at vi manglede værktøj til at løse mere vanskelige reparationsopgaver. Samtidig erfarede vi, at mange af de besøgende oftest fandt os via Facebook, så vi havde også brug for økonomisk hjælp til at markedsføre stedet på de sociale medier. Derfor søgte vi om en donation hos SEAS-NVE, og heldigvis var vi blandt de heldige donationsmodtagere, siger Esben Danielsen, der står bag konceptet i Roskilde.

På www.seas-nve.dk/donation kan man udfylde en ansøgningsformular og se, om man opfylder betingelserne for at søge.