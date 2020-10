Se billedserie Foreningen Roskilde Stories arrangerer SUP (stand up paddle board) på Himmelsøen i Darup for folk i alle aldre. Foto: Roskilde Stories

Forening får et mødested ude på vandet

Roskilde - 03. oktober 2020 kl. 11:04 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Små og store skikkelser i våddragter skyder op på vandet. De ligner en blanding af surfere og roere. SUP'ere kalder de sig, og det står for Stand Up Paddle.

Sejlads, leg og naturoplevelser bliver forenet, når Roskilde Stories dyrker stand up paddling. Det er frivillige entusiaster, der driver foreningen og planlægger aktiviteter for børn, unge, ældre og familier. Det handler om at være sammen på vandet - langt væk fra stuerne og computerskærme.

Flere forsøger »Kom og prøv!« står der skrevet på skilte ved Himmelsøen. Ved siden af ligger der bræt til de nysgerrige, der vil prøve kræfter med vandsporten. Det er sommer, og flere gange om ugen er der »Åben SUP« arrangeret af Roskilde Stories. Det handler om at sprede SUP-bevægelsen, fortæller Esben Danielsen, der er foreningens kasserer.

- Vi synes, det er skidesjovt, at folk kommer og prøver. Derfor holder vi flest af den slags Åben SUP -arrangementer, siger han.

Det lader til at virke. SUP trender og bliver mere og mere populært. Det mærker foreningen, der består af 37 faste medlemmer.

Da Roskilde Stories startede for næsten halvandet år siden, var det kun få der kendte til SUP. Nu ved mange, hvad det er og vil gerne prøve den trendene vandsport, fortæller Esben Danielsen.

- Det er kun et spørgsmål om, hvor meget vi orker, så kommer folk væltende. Det er helt nyt.

Esben Danielsen (stående) og David Karlsson glæder sig over at have modtaget 20.000 kroner fra Fonden for Sjællandske Medier A/S/DAGBLADET, der gør det muligt at købe en oppustelig base.

Base på vandet Redningsveste, våddragter og 10 boards ejer Roskilde Stories allerede til deres aktiviteter. Men de mangler noget - en base på vandet, hvor de sejlende kan holde pause, skifte udstyr eller bare hænge ud.

- Der er en stor gruppe unge, der synes SUP er sjovt, men som ikke gider sejle hele tiden. De har brug for at gøre noget andet også, siger Esben Danielsen, der derfor har søgt efter et mobilt mødested.

- Det har været en udfordring at finde noget, der ikke ligner Bonbonland, men vi har set noget, der ser pænt ud, og som kan pustes op, fortæller han.

Det oppustelige, mobile og knap så farverige mødested koster 25.000 kroner. Roskilde Stories kan selv skaffe de 5000 og søgte derfor fondsmidler på 20.000 kroner hos Fonden for Sjællandske Medier A/S/DAGBLADET.

Hvert år går en del af Sjællandske Mediers overskud nemlig til frivillige foreninger. Den pengepulje er nu blevet uddelt, og Roskilde Stories modtager den største af slagsen på 20.000 kroner.

Til gavn for de unge Når næste sæson starter op til foråret, har foreningen deres mødested midt på vandet. Det gavner dels de unge, der gerne vil hænge ud. Det gavner også de mindre søstærke, der får et mål at sejle efter. Og det skaber plads til at endnu flere nysgerrige kan kaste sig ud i SUP'ing.

- Lidt frækt sagt, kan vi være dobbelt så mange med basen, hvor man kan lave skift og lade flere komme til, siger Esben Danielsen.

Et medlemskab i Roskilde Stories koster 200 kroner og strækker sig cirka fra april til september.