Kapellet på Sankt Jørgensbjerg Kirkegård er kommet et stort skridt nærmere til at blive et koncert- og øvested for klassisk og autisk musik. Foto: Jens Wollesen

Forening får brugsret over kapel i 30 år

Flere års arbejde på at omdanne kapellet på Skt. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde til et koncert- og øvested for klassisk og akustisk musik går nu ind i en ny fase. I denne uge er foreningen Koncertkapellet og Skt. Jørgenbjergs menighedsråd blevet enige om en samarbejdsaftale. Aftalen skal lige renskrives, og så bliver der en lille seance, hvor den bliver underskrevet på mandag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her