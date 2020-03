Rigspolitiet har sagt nej til, at der må holdes torvedage på Stændertorvet i Roskilde onsdag og lørdag. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Forbud mod torvedagene i Roskilde

Roskilde - 23. marts 2020

Op til weekenden fik Roskilde Kommune at vide fra Rigspolitiet, at torvedagene på Stændertorvet er at betragte som et arrangement, og at de derfor ikke må holdes.

En af stadeholderne har allerede fundet et nyt sted at være. Jens Vamberg fra Ostevognen fortæller, at han i stedet holder ved Rema 1000 i Ro's Have nær Ro's Torv onsdag og lørdag fra klokken 10 til 13.

En anden stadeholder, Det Gamle Gartneri, har meddelt, at de har valgt at åbne for salg fra gartneriet hver lørdag og søndag klokken 8-15 indtil videre. Gartneriets adresse er Lille Solhøjvej 5B, 2640 Hedehusene.