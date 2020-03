Forbud mod at besøge plejehjem og bosteder

På grund af risiko for smitte lukker Roskilde Kommune ned for alle besøg på sine plejehjem og bosteder. Kun absolut nødvendige og kritiske besøg tillades.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i forlængelse af statsministerens pressemøde tirsdag aften nu officielt pålagt alle landets kommuner at stoppe besøgende og andre udefrakommende aktiviteter på plejecentre og bosteder af hensyn til smitterisiko. Det sker for at beskytte de ældre beboere, som er særligt sårbare ved coronasmitte.