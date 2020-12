Kommunernes Landsforening har i dag udpeget forbrændingsanlæg som de vil lukke som følge af regerings aftale om omlægning af det danske energisystem. På listen står lukning af Argo og som følge af det nedrivning af Energitårnet. Foto: Argo

Send til din ven. X Artiklen: Forbrændingsanlæg udpeget til lukning: Energitårnet står til nedrivning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbrændingsanlæg udpeget til lukning: Energitårnet står til nedrivning

Roskilde - 17. december 2020 kl. 20:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det kan få alvorlige konsekvenser for borgerne på Sjælland, at Kommunernes Landsforening (KL) i dag har udpeget de forbrændingsanlæg, som foreslås lukket som følge af aftalen med Folketinget fra 16. juni om en grøn affaldssektor. Det skriver Argo her til aften i en pressemeddelelse som kommer som noget af en bombe.

Regeringen og forligskredsen har besluttet, at der skal lukkes flere affaldsforbrændingsanlæg. Det forslås nu bl.a. at lukke ARGO i Roskilde og Usserødværket i Hørsholm - to af de tre nyeste og mest moderne anlæg i Danmark, som leverer fjernvarme til i alt 100.000 husstande på Sjælland.

- Det er en helt uforståeligt, at vi skal lukke nogle af de mest moderne anlæg i Danmark, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for ARGO. Hvis ARGO lukker, skal affaldet bare behandles til en højere pris et andet sted, fortsætter han.

Det nye anlæg hos ARGO blev taget i drift i 2013, og skulle efter planen omdanne affald fra 420.000 personer på Sjælland til fjernvarme de næste 25 år. ARGO har investeret et stort beløb i den nyeste miljøteknologi, og har fortsat gæld på 1.3 mia. kr., hvilket svarer til ca. 3.000 kr. pr. borger i området.

Hvis ARGO skal lukke vil det betyde millionudgifter til nedrivning af blandt andet Energitårnet.

ARGO har i dag den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn. Derfor vil lukning af ARGO give højere varmepris for forbrugerne i det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Det er Argos forventningen, at prisen for slutkunderne vil stige med 1.200-1.300 kr. om året.

Folketingets kriterier for lukning af anlæg er, at de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg skal lukkes. Der er imidlertid ikke sket med forslaget fra KL om at lukke ARGO.

- Med lukningen af ARGO har KL ikke levet op til Folketingets kriterier om at lukke de mindst effektive og miljømæssige dårligste anlæg, pointerer Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for ARGO.

Lukningen af de to anlæg vil få store konsekvenser for miljøet, da der ikke i dag er nogle alternative fossilfri varmeanlæg. Derfor skal varmeproduktionen erstattes af produktion baseret på træpiller, selvom intentionen i regeringens klimahandlingsplan er at reducere forbruget af biomasse. Det er forventningen, at lukningen af ARGO vil betyde, at forbruget af træpiller vil stige med 500.000 tons om året på andre værker.

- Lukningen af ARGO hjælper ikke den grønne omstilling, siger Niels Hörup (V).

- Det svarer til, at regeringen opfordrer folk til at investere i elbiler, men bagefter beslutter, at der skal være færre elbiler på vejene, fortsætter han.

Samtidig er udbygningen af fjernvarmen til erstatning for olie- og gasfyr en af hjørnestenen i den grønne omstilling, som vil blive påvirket af lukningen. Fortsat udbygning af fjernvarme i Nordøstsjælland vil kræve opførelse af et helt nyt anlæg. Samtidig er der netop igangsat et nyt stort energilagringsprojekt til flere millioner med finansiering fra staten, som skal udvikle ny teknologi til at lagre grøn energi.

Fakta om to selskaber

ARGO er Danmarks tredjestørste affalds- og energiselskab, som ejes af ni sjællandske kommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns). På Roskilde kraftvarmeværk - ARGO omsættes det affald til energi, som ikke kan genbruges eller genanvendes. ARGO har et af de allernyeste anlæg i Danmark, og har i dag den næstlaveste behandlingstakst for affald på Sjælland (420 kr./ton).