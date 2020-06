Absalons Skole har oprørt en gruppe forældre, efter 6. klasserne har fået besked om, at deres klasser skal deles om. Det fik eleverne besked om, uden forældrene var blevet orienteret, og uden skolebestyrelsen havde fastsat principper for klassedeling.Foto: Kim Rasmussen

Forældreprotester ændrer ikke overrumplende klassedeling

Roskilde - 04. juni 2020 kl. 15:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun tre dage var der gået, efter 6. klasserne på Absalons Skole var kommet tilbage efter corona-hjemsendelsen, før de fik besked om, at de tre klasser skal rystes sammen og dannes på ny til næste skoleår.

Det kom helt bag på eleverne, da de fik det at vide på skolen, og efterfølgende også på forældrene, der ikke var blevet orienteret om noget på forhånd.

Det har medført en del vrede og frustrerede reaktioner. Forældre til 28 børn i to af klasserne har i et brev til skolen givet udtryk for, at de er målløse over beslutningen og ikke mindst processen.

»En del børn tog det uden de store følelsesmæssige udsving, mens andre var virkelig berørte og kom grædende hjem og måtte vente på, at mor eller far hastede hjem fra arbejde for at trøste dem. Nogle af os nåede at læse jeres informationsbrev inden, andre måtte sidde med et grædende barn i den hånd og Aula i den anden og forsøge at hitte hoved og hale i en altafgørende beslutning for vores børns fremtid. En beslutning, I åbenbart helt bevidst har valgt ikke at forberede os og dermed vores børn på. Vi finder det både tankeløst, uansvarligt og respektløst overfor børn og forældre,« skriver forældrene.

Blandt underskriverne er dog ingen fra den tredje 6. klasse, som er nede på 16 elever og er den, klassedelingen i første omgang sker af hensyn til, selvom ledelsen også ser andre grunde til at blande eleverne på ny.

Skolens forklaring Absalons Skole har i et brev til forældrene forklaret, hvorfor klasserne skal deles om, og hvorfor det blev fortalt til eleverne først.

»Alternativet havde været, at vi havde sendt beskeden til forældrene, som så ville fortælle om beslutningen til eleverne. Det ville højst sandsynligt ske på forskellige tidspunkter, og det ville formentligt også være sådan, at eleverne - naturligt nok - ville tage kontakt til hinanden efterhånden som de fik beskeden. Det vurderede vi som en mindre hensigtsmæssig fremgangsmåde for eleverne,« lyder det i brevet.

»Skrækkelig proces« Postyret om klassedelingen førte til et informationsmøde på skolen onsdag, hvor ledelelsen svarede på spørgsmål, men beslutningen står ikke til at ændre.

Tilbage står mange forældre med følelsen af at blive bulldozet, uden der bliver lyttet til alternativer.

- Jeg anerkender fuldt ud, at ledelsen bør agere på, at der er problemer i en klasse, og det kan muligvis være løsningen på det, men det er måden, det er gjort på, der er helt vorherre til hest. Så vidt jeg ved, har man ikke så meget som spurgt en psykolog, om det her er måden at gøre det på efter en lang lockdown. Det vidner om en eklatant mangel på situationsfornemmelse, siger en af forældrene, Niels Kloppenborg.

Måske er det den rigtige beslutning, men processen er »skrækkelig«, mener han.

- Hvis bare de havde involveret forældrene i det, da de startede processen i februar. Problemet er, at det bliver smidt ned i hovedet på alle, og man bliver skræmt fra vid og sans.

Skolechef bakker op En del af forældreprotesten går på, at skolebestyrelsen ikke har fastsat principperne for klassedelingen. Det er hensigten i folkeskoleloven, men ikke et krav, så i sidste ende kan ledelsen selv træffe beslutningen.

Roskilde Kommunes skolechef, Søren Kokholm, mener, at klassedelingen er foregået på en ordentlig måde.

- Hvis ikke der havde været corona, kunne den have været foldet mere ud, men jeg bakker op om skolens ledelse, og det er foregået efter bogen, siger han.

Skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) bakker også op om skoleledelsen. Hun peger på, at der bortset fra i 0. klasse ikke er politisk regulering af klassedannelsen, men hun oplever, at der er sket en rimelig afvejning af hensyn til alle elever.

- Selvfølgelig har jeg forståelse for de forældre, der oplever en ny fordeling af klasserne. Over for det har du hensynet til den klasse, der er nede på relativt få elever, og det har man ansvar for som skoleleder, siger hun og tilføjer, at hun har tillid til, at skoleledelsen har det bedste kendskab til, hvordan en hel elevårgangs interesser bliver varetaget bedst muligt.