Forældrebestyrelser indkaldt efter afsløring af svigt i dagtilbud

- Vi har fået en række henvendelser fra forældre, der ønsker at få tilsendt tilsynsrapporter for deres børns dagtilbud. Vi vil gerne være proaktive over for vores forældre, så vi har indkaldt bestyrelserne for vores områder og sender tilsynsrapporterne til bestyrelsesmedlemmerne forud for møderne, så vi kan orientere bestyrelserne om, hvordan vi arbejder med tilsyn, og de kan spørge ind til indholdet og blive betrygget i, hvordan vi arbejder med det her. For jeg kan godt forstå, at forældrene bliver utrygge over for, hvordan det foregår i deres børns institution, siger Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune.