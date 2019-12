Sidste år vandt 2. klasse fra Viby Friskole finalen i playback. Til næste år er der udsigt til, at der kun bliver et lokalt show for Viby Skole, men forældre fra Gadstrup Skole forsøger at stable et lokalt show på benene i Gadstrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Forældre vil redde playback

Senest meldte Gadstrup Skole ud, at der ikke var økonomi til at holde showet. Dermed var der udsigt til, at kun Viby Skole ville holde et lokalt show mandag den 30. marts i Dåstrup hallen. På Facebook var forældrene i Gadstrup kede af det, vrede og frustrede.

Forældrenes prioritet er lige nu, at playback ikke dør. Deadline er 31. december, da det vil tage tid for klasserne at øve deres nummer, og for at have tid i forhold til de praktiske ting. Hvis det lykkes at samle pengene ind, er det planen, at playback fremover primært skal finansieres ved at søge forskellige puljer. Derudover regner Rasmus Flodgaard, at de kommer til at få nogle penge tilbage fra eksempelvis moms, som kan danne base til de næste shows. Næste skridt bliver at stifte en forening. Det vil ske i januar.