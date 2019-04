På Naturværkstedet Engen handler mange af aktiviteterne om udeliv. Stedet står til lukning, men nu vil en forældregruppe redde stedet ved at stifte en støtteforening.Foto: Kim Rasmussen

Forældre vil redde fritidsklub med støtteforening

Roskilde - 18. april 2019 kl. 08:43 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdag den 24. april tegner meget til, at et flertal i Roskilde Byråd vil lukke fritidsklubben Engen i Jyllinge, som langt fra ligner en almindelig fritidsklub. På Engen foregår rigtig meget af samværet udendørs i skov, på eng, med æsler og uden computer.

En gruppe forældre håber nu på, at byrådet er med på at udsætte lukningsbeslutningen frem til sommerferien. De vil bruge tiden på at oprette en støtteforening, som skal bakke Engen op, både økonomisk, men også med at sikre, at børnene kommer og bruger stedet.

- Det er de to argumenter, vi hører. Der kommer ikke nok børn, og der kan spares 300.000 kroner. Jeg mener, at begge ting er mulige at finde en løsning på, siger Lasse G. Staal, far til en datter på Engen og direktør i firmaet Addifab i Møllehaven.

Tidligere indsamlede et par af pigerne, der går på Engen 1450 underskrifter, og den opbakning synes en gruppe af forældre er værd at undersøge nærmere.

- Vi hører, at Engen skal lukke til efterårsferien. Så håber vi på, at politikerne vil give os ind til sommerferien til at undersøge mulighederne for en redning, siger Lasse G. Staal og fortsætter:

- Ærlig talt, så virker det lidt tosset at skære ned på klub-kvadratmeter med byggeri af boliger på vores sportsplads og med hele området mellem Værebrovej og Møllevej på vej til at blive boliger. Og med hensyn til at der ikke kommer nok unge på Engen, så tror jeg, det er en forældreopgave, der kan løses, siger Lasse G. Staal.

Forældregruppen har lavet et spørgeskema, som de offentliggjorde i går. Indtil nu har 44 personer svaret positivt.

- Det er alt fra folk, der vil have deres børn på Engen, til 26 personer, som tilkendegiver at de er villige til at betale alt fra 500 til +1500 kroner af egen lomme for at holde Engen åben, fortæller Lasse G. Staal.

- Vi tror, der ligger et stort uforløst støttepotentiale i Jyllinge. Folk, som gerne vil betale for, at Engen holdes åben. Det vil vi undersøge, siger Lasse G. Staal.

