Forældre overraskede pædagoger: - Det var meget svært at holde tårerne tilbage

- Samtlige ansatte er meget rørte og overvældede over denne anerkendelse af vores arbejde. Det var meget svært at holde tårerne tilbage, når man møder ind til det syn. Det betyder ufatteligt meget med et så håndgribeligt udtryk for det arbejde og den hverdag, vi alle er en del af, og selvom vores hverdag i Tusindfryd er fyldt med nye krav, retningslinjer og rutiner, styrker dette i den grad motivationen til at fortsætte, siger Anne-Marie Krab Larsen, pædagogisk leder i Børnehuset Tusindfryd.