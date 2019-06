Se billedserie Forældre kræver minimumsnormering i daginstitutionerne ved en demonstration i Folkeparken i Roskilde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Forældre har fået nok af at aflevere børn med ondt i maven

Roskilde - 02. juni 2019 kl. 13:28 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den utrygge fornemmelse af at aflevere sit barn i en institution med én voksen til alt for mange børn har fået maven til at snøre sig sammen på mange mødre og fædre.

Nogle af dem er mødt op i Folkeparken i Roskilde, som er et af 33 steder landet over, hvor der søndag bliver demonstreret for minimumsnormeringer.

- Det burde ikke være sådan, at forældrene sætter sig for at passe børnene, fordi personalet ikke er der, siger Tina Agerbo Yazdanyar, der selv er pædagog, mor med børn i en daginstituion i Svogerslev og en af arrangørerne af demonstrationen.

Safya Isik flyttede sine tvillingedrenge til en privat institution, fordi pædagogerne var for få og for stressede. Nu står hun med en etårig datter, som hun ikke kan få plads til i en privat vuggestue, og det gør hende utryg.

- Jeg er ikke glad for, at hun skal starte i institution. Hvis jeg havde muligheden, ville jeg gerne have hende derhjemme, siger hun.

Fem politikere er mødt op til demonstrationen for at tale med forældrene. En af dem er socialdemokraten Brian Bressendorff, som selv har mærket, hvor stor forskel der kan være på daginstitutioner, efter han har flyttet sin egen datter. Han er dog ikke tilhænger af minimumsnormeringer lige nu, men vil hellere sætte ind med flere ressourcer, hvor der er behov for et løft.

- Jeg er fuldstændig enig i, at børnene er det vigtigste, og vi kommer også til at opprioritere det markant, lover Brian Bressendorff.

Kristendemokraternes Eva Guldfred er derimod for minimumsnormeringer, men også at forældrene selv skal kunne få 85 procent af pasningstilskuddet for selv at passe deres børn, og at barslen skal forlænges til 18 måneder.

- Jeg tror, børn har bedst af, at forældrene selv passer dem, til de er to år, siger hun.