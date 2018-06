Tjørnegårdskolen har en socialt og sprogligt blandet elevflok og mister 25 procent af distriktets børn til privatskoler. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forældre fravælger de socialt blandede skoler

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 16:12 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gennemsnit 15,1 procent af skolebørnene i Roskilde Kommune går på privatskole. Det tal dækker dog over store forskelle, da hver fjerde barn i nogle distrikter - eller rettere deres forældre - har valgt folkeskolen fra.

De tre folkeskoler med størst frafald er samtidig de skoler, der ligger i socialt blandede distrikter og har den største andel af tosprogede og udsatte børn.

Tjørnegårdskolen, der får elever fra Æblehaven og Rønnebærparken, men også villaerne i Sønderlundskvarteret, mister 25 procent af deres elevgrundlag til privatskolerne. Østervangsskolen, der får elever fra boligblokkene i Gartnervang og Roskildevænge, afstår 23,8 procent, og 22,3 procent fravælger Hedegårdenes Skole, der har Hedeboparken i sit distrikt.

Det skal have politisk bevågenhed, mener skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

- Hele byrådet er meget optaget af en boligpolitik i social balance, og hvordan vi får vores bydele til at hænge bedre sammen. Der har vi også kig på, hvordan vi kan sikre bredere sammensætning på skoler og i daginstitutioner, siger hun.

I Roskilde Lærerforening er formand Tina Svarre Hasselager ikke så sikker på, at fravalget har noget at gøre med, at skolerne ikke kan håndtere elevernes forskellige sociale baggrund.

- Der er måske en vis grad af fordomsfuldhed i det: At man som forældre måske er bekymret på forhånd. Det synes jeg er ærgerligt, for jeg bakker varmt op om folkeskolen som et sted, hvor alle skal mødes i fælleskab, siger hun.

Tallene indikerer da også, at der kan være mange forklaringer på, at nogle skoler står svagt over for privatskolerne. I to andre skoledistrikter går over 20 procent i privatskole, og det er Lindebjergskolen i Gundsølille og Dåstrup Skole, som begge ligger tæt på populære friskoler.