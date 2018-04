Forårsvarmen har bragt storkeæg

I den 11 år gamle storkerede på toppen af gartneriskorstenen, er der nu æg. Og det er vel et af de bedste tegn på forår man kan tænke sig.

Det skriver Storkene. dk i en pressemeddelelse.

- Vi var ret sikre på, at der var æg i storkereden. Storkeparret har parret sig mange gange igennem det sidste stykke tid og her i starten af april, plejer der at blive lagt æg, siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk.

For at være helt sikker, blev en drone sendt op for at tage billeder fra reden.

- Dronebillederne viser, at der ligger fire æg i den fint forede rede. Det er muligt, at der lægges et til to æg mere, men hvor mange unger der kommer der kommer på vingerne i juli måned, kommer helt an på vejret. For meget langvarig regn køler storkeungerne ned, mens for lidt regn, kan tørre jorden ud og dermed gøre det svært for forældrene at finde føde og medføre døde storkeunger, siger Jess Frederiksen