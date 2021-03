I påsken kan man spille naturbingo i Himmelev Skov. Bingopladerne er ved tre af skovens indgange, og man skal finde forårstegn for at få fyldt pladerne. (Foto: Jan Partoft)

Forårsbingo i skoven

Naturbingo foregår på egen hånd, alene eller sammen med egen familie eller venner. Man møder op på et af de tre startsteder, der er p-pladsen, Himmelev Skov på Herregårdsvej, p-pladsen Himmelev Skov på Store Valbyvej og krydset Slæggerupstien Skolegangen. Det er gratis at deltage.

Find foråret er et samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum, der står i spidsen for projektet Danmark udforsker. Her kan alle hjælpe forskerne på Københavns Universitet med at blive klogere på naturen ved at lytte, se, spejde, smage, dufte, føle og udforske sig vej til de første forårstegn.