Forårsbebuder med bukserne nede om anklerne

Alting skyder frem i denne tid, hvor foråret brager løs for fuld kraft, men det var hverken anemoner eller andre forårsbebudere, som en kvinde lagde mest mærke til, da hun tirsdag eftermiddag spadserede en tur igennem Hyrdehøj Skov.

Kvinden fattede sin telefon og ringede til politiet, der sendte en patrulje til skoven, men da var manden over alle bjerge. Hvis det lykkes at identificere ham, kan han se frem til en sigtelse for blufærdighedskrænkelse.