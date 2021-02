Se billedserie Det her hus på 98 kvadratmeter i Vor Frue er det nærmeste, man kommer et huskøb i Roskilde med to millioner kroner på lommen. Foto: Nybolig

Send til din ven. X Artiklen: For to millioner får du en grund i Vor Frue - Roskilde er lukket land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For to millioner får du en grund i Vor Frue - Roskilde er lukket land

Roskilde - 06. februar 2021 kl. 08:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Nul. Så mange huse er der at vælge mellem, hvis du er på boligjagt i Roskilde og har to millioner kroner at gøre godt med.

Læs også: Så meget hus får du for pengene i de forskellige områder på Stevns

Knap fire kilometer skal man væk fra centrum for at finde det nærmeste hus til to millioner kroner.

På Sejerøvej i Vor Frue får man 98 kvadratmeter hus på 800 kvadratmeter for pengene. Men selv på mæglerbillederne er huset fra 1961 tydeligt nedslidt og uistandsat.

"Ejendommen trænger til en kærlig hånd, så hvis du ser muligheder frem for begrænsninger, så har du her muligheden for en prisbillig bolig, hvor du ikke betaler for andres moderniseringer", som det hedder i salgsopstillingen.

Roskilde er spurtet forbi Ejendomsmægler Lars Dalsgaard lægger da heller ikke skjul på, at man betaler de to millioner for grunden og ikke huset.

Men inde i Roskilde vil man ikke kunne finde en grund med et renoveringstørstende eller nedrivningsklart hus til den pris.

- Selve Roskilde er spurtet forbi de to millioner, så man skal uden for Roskilde for at finde et hus for de penge. Det i Vor Frue er et hus til gennemrenovering - det skal sættes i stand fra ende til anden, siger Lars Dalsgaard.

Han tilføjer, at man også går forgæves efter en treværelses lejlighed i Roskilde til to millioner kroner, men i yderbyer som Vor Frue, Svogerslev og Vindinge »kan du godt finde et dårligt hus til to millioner«.

Der er kunder til det De mulige købere af huset i Vor Frue vil enten totalrenovere eller rive det ned for at bygge et nyt, så der skal lægges en del arbejde og flere penge end de to millioner kroner i købet.

Men efterspørgslen på den slags huse fejler ikke noget.

- Der er mange, der gerne vil have et hus i Roskilde, men så finder de ud af, hvor dyrt det er, og hvor lidt man får for pengene. Så der er mange kunder til sådan et hus til to millioner, siger Lars Dalsgaard.

Nogen vælger dog at bevæge sig lidt længere uden for Roskilde for at få lidt mere for de penge, de har at gøre med. Jo længere væk, jo billigere, men stationsbyer som Gadstrup, Havdrup og Hvalsø holder en højere pris, end der hvor toget ikke kommer.

Renover eller riv ned Huset i Vor Frue har været til salg i et par måneder, men tiltrækker sig en del interesse, fordi de mulige købere er nødt til at regne på renovering.

Nogen er ikke meget for at kaste sig ud i sådan et projekt, for håndværkere er også dyre, hvis de overhovedet er til at få fat i. Derfor er der også mulige købere, som vil rive huset ned.

Den skæbne overgår også inde i Roskilde, hvor prisen er en anden. Nybolig har for eksempel lige solgt et hus for 4,5 millioner kroner til nedrivning - og oven i det kommer udgiften til et nyt hus.

Alligevel kan det godt ende med at betale sig. Et nyt hus bliver markant billigere i drift end et gammelt, uanset om man har lagt mange penge i renoveringen.

Lars Dalsgaard nævner som eksempel et nysolgt hus i Trekroner, der koster 6000 kroner om året i varme og el. »Pissebilligt for at sige det lige ud«, og med de lave renter kan låne en del til huskøb for de penge, der bliver sparet på el og varme.

Påpeger altså ejendomsmægleren, der har rygende travlt med at stille boligkøbernes lyst for tiden.

- Vi har travlt med at skaffe nye boliger, for når der kommer nogle ind, ryger de hurtigt igen. Der er også mange, der bliver solgt, men ikke når at komme på markedet, siger Lars Dalsgaard.

relaterede artikler

Her får du meget havudsigt for pengene 06. februar 2021 kl. 08:30

Det kan du købe for to millioner: Funkisvilla med Åsen i baghaven 06. februar 2021 kl. 07:32