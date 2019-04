Diget var planlagt til at gå gennem klagernes haver. Det kan det godt få lov til, hvis højden bliver sænket, men det lader til at være for sent. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

For sent at redde dige ved at ændre højden

Roskilde - 13. april 2019 kl. 10:11 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Set fra klagernes side ligger den ophævede digetilladelse i Jyllinge Nordmark i tråd med, hvad der er sket indtil nu.

- Sagen har nu været behandlet fem gange og er blevet tilbagevist hver gang. Man iagttager ikke de årsager, der har været til, at den er tilbagevist, og derfor har man en ualmindelig dårlig sag, siger Jackie Johansen, der er en af de seks klagere.

Han mener, at kommunen unødigt har tromlet et dige med en kotehøjde på 2,4 meter igennem, når grundejerne ud mod fjorden ville gå med til 2,2 meter, som ville give den væsentlige sikring i mange år frem. Han ved ikke, hvad der skal ske nu, men er stadig åben for et dige på den nuværende placering i 2,2 meter over vandoverfladen. I øvrigt uden nogen form for kompensation, som der tidligere har været tale om.

- Nu er jeg kun én stemme ud af seks, men det tror jeg sagtens, man kan. Får man det ned i den højde, det oprindeligt var tiltænkt, så fred være med det. Alt andet lige vil vi også gerne have det her projekt lagt bag os og gennemført, siger Jackie Johansen.

Det er dog en ringe trøst for borgmesteren. For klagerne har fået ret i forhold til digets naturpåvirkning og ikke højden, og derfor kan der ikke bygges noget dige, hvor det var tiltænkt.

- Det løb er kørt, for vi må ikke bygge det dige, så det påvirker den natur. Det er kun i klagernes hoved, det er højden, det drejer sig om. Så det er meget rart for dem, at de har fået, hvad de ønsker, og det ønsker jeg dem tillykke med, men det har altså nogle konsekvenser, siger Joy Mogensen.

