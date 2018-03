Artiklen: For mange tager stadig et ekstra glas rødvin

De nyeste tal fra Sundhedsprofilen for Region Sjælland viser, at hver femte borger i regionen har en problematisk alkoholadfærd. Det er et fald på 2,4 pct. fra 2013 til 2017.

I Roskilde Kommune er personer med problematisk alkoholadfærd faldet fra 25 procent i 2013 til 22 procent i 2017. Gennemsnittet for problematisk alkoholadfærd lå på 19 procent for Region Sjælland. Dog ligger Roskilde Kommune stadig højt på skalaen sammen med Odsherred Kommune. Udviklingen i de enkelte kommuner skal dog fortolkes med forsigtighed, da kommuneopdelingen øger usikkerheden.

- Der er mange, der har råd til et ekstra glas rødvin i Roskilde Kommune. Det kan være forklaringen på, at vi slår lidt ud på det punkt. Man tænker ikke over, hvor meget man drikker, men alligevel kan det godt snige sig op og blive problematisk, når det sker på daglig basis. Men det lader til, at flere er begyndt at italesætte det og rette op på det. Det er netop det, som blandt andet kampagner hjælper med, siger Morten Gjerskov til DAGBLADET Roskilde.