Politiet uddelte bøder i en spillehal, der holdt åbent lørdag aften i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

For mange samlet i spillehal: Den eneste gevinst var en coronabøde

Roskilde - 25. januar 2021 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

Flere patruljer fra politiet kørte lørdag aften til en spillehal i den centrale del af Roskilde efter oplysninger om, at den trods corona-restriktionerne var åben for gæster, og at der formentlig befandt flere end fem personer på stedet.

Politiet kunne i et lokale tilhørende spillehallen konstatere, at der var i alt 10 mænd i alderen 31-59 år fra mange forskellige steder og byer på Sjælland. De tilstedeværende blev alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i et lokale, hvor offentligheden under normale omstændigheder ville have adgang til, men som ifølge corona-restriktioner skal holde lukket.

Derfor blev den ansvarlige for spillehallen, en 52-årig mand, sigtet for at have tilladt adgang for de øvrige tilstedeværende personer trods krav om lukning. De blev alle bortvist fra stedet uden dramatik og kan nu hver især se frem til at modtage et bødeforelæg som afgørelse på sagen.

