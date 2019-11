Se billedserie Kattinge Sø bliver forbundet til Roskilde Fjord via en ny å. Foto: Roskilde Kommune

For 6,3 mio. kr. ny å til Roskilde

Roskilde - 07. november 2019 kl. 09:10 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny å vil snart genforbinde Kattinge Sø med Roskilde Fjord. Tirsdag nikkede Klima- og Miljøudvalget ja til at starte et projekt, der skal etablere en å mellem søen og Roskilde Fjord - en forbindelse der ifølge kommunen i praksis ikke eksisterer i dag.

I hvert fald ikke for fisk og det er for fiskenes skyld, at man nu etablerer den nye å. Åen kommer til at løbe, hvor den nuværende Gedebæksrende er, men i stedet for en smal rende kommer nu en 6-8 meter bred å.

Udover en ny å skal der også anlægges et nyt 7 ha. stort naturområde tæt på Kattinge Sø.

- Vi har længe haft et ønske om at skabe natur på disse lavbundsjorde. Det vil give en mere sammenhængende natur i området, give bedre vilkår for vildt, reducere mængden af næringsstoffer til vandmiljøet og reducere mængden af CO2 til atmosfæren, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S), i en pressemeddelelse.

- Nu har vi sammen med lodsejeren aftalt, at der på ca. 7 ha. kommer træer, buske og engvegetation samt to mindre vandhuller til padder. Det er jeg rigtig glad for.

Den nye å er et projekt under den statslige Vandplan 1, og derfor en bunden opgave for Roskilde Kommune. Derfor har det også været en bunden opgave at skaffe jorden fra de jordejeren omkring den nye år.

Det er ifølge kommunen foregået via frivillige aftaler - under en hensigtserklæring om ekspropriering - hvilket betyder, at jordejerne får en skattemæssig fordel ved at tage jorden ud af drift.

Den samlede pris bliver 6,3 millioner kroner, hvor Landbrugsstyrelsen betaler de seks, mens Roskilde Kommune bidrager med cirka 300.000 kroner til beplantning og vedligeholdelse. Anlæggelsen af åen går i gang i 2020.