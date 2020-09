Et nyt håndværkerkollegium kommer til at ligge lige op ad Roskilde Tekniske Skole, hvis BRFfonden får sine ønsker igennem hos kommunen. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kenn Thomsen

Fond vil bygge kollegium for håndværkere på Musicon

Roskilde - 15. september 2020 kl. 18:36 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt håndværkerkollegium er på vej til Roskilde, hvor BRFfonden har udset sig Musicon som placering.

Fonden har planer om tre håndværkerkollegier, hvoraf det ene altså skal ligge i Roskilde.

- Vi vil gerne opføre det i Roskilde, fordi det er et af de steder i Danmark, hvor der en koncentration af erhvervsuddannelser inden for byggeri, og vores sigte med kollegiet er at understøtte de uddannelser. Der har vi diskuteret med Roskilde Kommune, om vi kunne være i det område, og det ser de på i øjeblikket. Men det er i den forberedende fase, så der kan ske meget endnu, siger Kristian May, direktør i BRFfonden.

Kollegiet skal i givet fald ligge i området omkring skatehallen Hal 12, hvilket har ført til, at Roskilde Kommune nu skal træffe en afgørelse om Hal 12's fremtid.

Fonden har udset sig Musicon, fordi det ligger tæt på uddannelserne og i et område med erhvervsaktivitet. At det ligger i en ny, hip og kreativ bydel har ikke været afgørende, men det kan måske også spille ind i forhold til at byggeriuddannelserne mere attraktive.

- Vi håber at skabe et miljø i forhold til de rammer, der er, i og med vi stiller værkstedsfaciliteter til rådighed. Vi håber, at det samlet bidrager til at øge prestigen for de her fag og i det hele taget for håndværk, siger Kristian May.

Håbet er at have et færdigt kollegium til 80 beboere i 2025 - med de forbehold, der må være for et projekt på det stadie.

Det første håndværkerkollegium bliver opført i Horsens.

