Fond lukker: Roskilde Festival giver 1,2 mio. kr. til lokale foreninger

De fik penge

Himmelev-Veddelev Boldklub: 50.000 kr. Tiltag omkring eSport.

Roskilde Håndbold: 75.000 kr. Til håndbold til små børn, herunder handicappede børn.

Roskilde Gymnastikforening: 25.000 kr. Til småbørnsaktiviteter og sportsakrobatik.

Viby IF: 50.000 kr. Til Børnefestival, Nat-sjov og Kidz Sport Award.

ROLK, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub: 50.000 kr. Til overnatningsarrangementer i put-and-take søer for foreningens børn og unge og til Roskilde Oplevelseshavn og Skjoldungernes Naturpark.

Bjarke Gruppe Roskilde, spejder: 250.000 kr. Til istandsættelse af Svendborgjoller, sejl og motor til følgebåd.

Skjoldungerne Hvalsø, spejder: 75.000 kr. Støtte til ny hytte.

Ragnar Lodborgs Sønner Holbæk, spejder 25.000 kr. Vedligeholdelse af bygninger, både og aktiviteter.

KFUM-Spejderne Borup: 25.000 kr. Til nyt grej, herunder gryder, trangiaer, pander etc.

Kirke Hyllinge IF: 50.000 kr. Generel støtte til foreningslivet.

Lyndby By- og bådelaug: 50.000 kr. Til støtte af foreningens arrangementer.

Orange Makers: 50.000 kr. Til aktiviteter.

Råstof Roskilde: 50.000 kr. Støtte til at foreningen kan skabe bedre rammer for rytmisk musik.

Klubberne i Roskilde: 70.000 kr. Styrkelse af Ung til Ung - Digitalisterne.

Gamle Roskilde Amts Biavlerforening: 100.000 kr. Støtte til mere plads indendørs, til børnebidragter og til Sjov Ferie.

Hal 12 Skaterbane: 180.000 kr. Støtte til renovering af banerne, samt til etablering af midlertidige baner imens renoveringen foregår.