At Mette Gjerskov (S) ville mødes med flere repræsentanter for den tibetanske regering skabte i den grad aktivitet i Udenrigsministeriet, som ikke ønskede at træde Kina over tæerne. Det fremgår af de dokumenter og de forklaringer, der ifølge Berlingske blev givet ved Tibet-kommissionen den seneste uge. Som det fremgår af billedet, har Mette Gjerskov mødtes med Dalai Lama - faktisk hele tre gange og også med premierministeren for eksilregeringen, Lopsang Sangay. Foto: Mette Gjerskov

Folketingsmedlem skabte stor uro i diplomatiet

Kan en folkevalgt dansker selv beslutte, hvem hun vil mødes med?

Hvis mødeaftalen er med en person, som repræsenterer Tibet, så er svaret ikke et helt så højt »ja«, som nogle danskere kunne ønske sig.

Det viser dokumenter fremlagt i forbindelse med Tibet-kommissionen, som Berlingske har gennemgået. Heri fremgår det tydeligt, at der blev gjort store anstrengelser i Udenrigsministeriet for, at folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) valgte i Roskilde og på det tidspunkt formand for Udenrigspolitisk Nævn, helst ikke skulle mødes med repræsentanter for Tibet. Det ville skabe for store problemer i forholdet til Kina.